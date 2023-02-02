Hindistan borsası, Adani’nin halka arzı iptal etmesiyle güne düşüşle başladı

Hindistan borsası, dünyanın en hızlı zenginleşen insanı Adani’nin 2,5 milyar dolarlık halka arzı iptal etmesiyle güne düşüşle başladı.

Gautam Adani. Fotoğraf: Reuters

Nifty 50 endeksi yüzde 0,47, S&P BSE Sensex’se yüzde 0,31 düşüşle güne başladı.

Adani grubunun hisseleri de günün ilk saatlerinde yüzdea 10 değer kaybetti.

Düşüşler, Adani Grubu’nun önceden duyurduğu 2,5 milyar dolarlık halka arzın iptal etmesinden sonra geldi.

Ne olmuştu?

Gautam Adani, geçen sene Mukesh Ambani’yi tahttan indirerek Asya’nın en zengin insanı olmuştu. Bloomberg’in verilerine göre de dünyanın en zengin üçüncü kişisiydi.

Adani, nisanda en zengin 10’uncu kişiydi. Hızlı yükselişinde servetine servet katmasının yanı sıra en zenginlerin geçen yıl milyarlarca dolar zarar etmesi de etkili olmuştu. Adani, geçen sene en fazla gelir elde eden isimdi.

Adani şimdiyse başka bir konuyla gündemde. Beş gün önce Bloomberg ve Reuters‘ın aktardığına göre Adani’nin şirketlerinin borç seviyesi, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları, şirket değerlerinin 48 saatte 51 milyar dolar kaybetmesine neden oldu. Adani Grubu ‘Doğru değil’ dese de değer kaybını önleyemedi.

Forbes’un verilerine göre Adani, şirketlerinin değer kaybetmesiyle en zengin insanlar sıralamasında iki günde yedinci sıraya gerilemişti.

Bloomberg’ün aktardığına göre Adani, üçüncü günde en zengin insanlar sıralamasında 11’inci sıraya geriledi.

Adani’nin şirketlerinin değer kaybı dördüncü günde de sürdürdü.

Reuters’ın haberine göre Adani’nin şirketlerindeki değer kaybı 84 milyar dolara ulaştı.

Adani ayrıca, ‘Asya’nın en zengin kişisi’ unvanını Ambani’ye kaptırdı.