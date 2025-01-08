Herakleia Antik Kenti’nde pati izli eserler bulundu

Muğla’nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti’nde süren kazılarda pati izli eserler bulundu.

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Kapıkırı Mahallesi’ndeki antik kentte dört yıl önce başlayan kazı çalışması, Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer’in danışmanlığında 12 aydır kesintisiz sürüyor.

Kazılarda figürlü mozaik, kandil, pati izli tuğlalar ve insan mezarlarının yanına gömülü hayvan iskeletleri ortaya çıkarıldı.

Herakleia ve çevresindeki Latmos coğrafyasının 500 milyon yıllık jeolojik geçmişine dikkat çeken Büyüközer, şunları söyledi:

“Arkeolojik kazılar, Herakleialıların doğa ile iç içe yaşadıklarını, hayvanları yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiklerini ve bu sevgiyi sanatla, ritüellerle ortaya koyduklarını gösteriyor. Doğal sağlam kayaçları binalarının bir parçası haline getiren bu antik halk, aynı zamanda çevreyle uyumlu, dayanıklı yapılar inşa etmiş. Antik kentteki bu yapılar doğayla uyum içinde bir yaşam sürüldüğünün en büyük göstergesi.”

Herakleia’da 2022’deki kazılarda, insan yanına gömülü köpeğe rastladıklarını belirten Büyüközer, şunları söyledi: “Bu, Herakleialıların evcil hayvanlarına verdiği önemin bir yansıması. Bireylerin öbür dünyada da köpekleriyle birlikte olmayı tercih etmeleri, köpeklerin ne kadar değerli olduğunu ve onlarla kurdukları bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yine kazılarda Roma hamamındaki pek çok kiremit tuğlanın üzerinde köpeklere ait pati izlerine rastladık.”

Pati izlerinin, tuğlaların kalıplara döküldükten sonra güneşte kurutulduğu sırada oluştuğu tahmin ediliyor.