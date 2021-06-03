Haziran ayı kira zam oranı yüzde 14,13

TÜİK’in mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla, haziran ayında kontratı sona erecek kiracılar için zam oranları da netleşti.

Fotoğraf: DHA

Enflasyonun on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 14,13 oldu.

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Örneğin, 2 bin lira kirada yapılabilecek en yüksek artış 282 lira 6 kuruş olabilecek.

Bu oranın üstünde zam yapılması kanuna aykırıyken, altında zam ise karşılıklı anlaşılması durumunda mümkün.

Mayıs ayında enflasyon yüzde 16,59 olarak çıkmıştı. Piyasanın beklentisi ise yüzde 17,23 seviyesindeydi.