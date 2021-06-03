Haziran ayı kira zam oranı yüzde 14,13

TÜİK’in mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla, haziran ayında kontratı sona erecek kiracılar için zam oranları da netleşti.
Enflasyonun on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 14,13 oldu.
Örneğin, 2 bin lira kirada yapılabilecek en yüksek artış 282 lira 6 kuruş olabilecek.
Bu oranın üstünde zam yapılması kanuna aykırıyken, altında zam ise karşılıklı anlaşılması durumunda mümkün.
Mayıs ayında enflasyon yüzde 16,59 olarak çıkmıştı. Piyasanın beklentisi ise yüzde 17,23 seviyesindeydi.