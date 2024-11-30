Hatay'da depremde 26 kişinin öldüğü binanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yıkılan ve 26 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Mehmet Yunus İstanbul’da yakalandı.

Hatay’da depremin yol açtığı yıkım. Fotoğraf: AA

İstanbul’da polis, Kırıkhan ilçe savcılığının hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet olma’ suçundan 44 arama kararı verdiği müteahhit Mehmet Yunus’un Şişli ilçesinde olduğunu tespit etti.

Polis, depremde yıkılan ve 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı’nın müteahhidi Yunus’u, Şişli’de belirledikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yunus, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.