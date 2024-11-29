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Yaramazlara biraz batar!

169 kişi hayatını kaybetmişti: Emlakbank davasında müteahhite ev hapsi

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan ve 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1’inci Etap Konutları davasında müteahhite ev hapsi verildi.

Fotoğraf: AA


Hatay 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık müteahhit Mehmet Özat cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Erten E. ve Mehmet İhsan A. da duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Özat, savunmasında, ilkokul mezunu olduğunu, yıkılan 1’inci etap konutlarının değil, 2’nci etabın müteahhitliğini yaptığını iddia etti.

Emlakbank 1’inci Etap Konutları’nın müteahhidinin daha önce hayatını kaybeden N.M. olduğunu ileri süren Özat, özetle şunları söyledi:

“Benim bir alakam yok, sadece kendisine işçi ve müşteri buldum, ilkokul mezunuyum, projeden falan anlamam. Yaşım 84 ve kalbimde stent var, sağlık sorunlarım nedeniyle cezaevinde zorluk yaşıyorum.”

Tutuksuz sanık Mehmet İhsan A. da dava dosyasında adı geçen inşaat şirketinde hiçbir görevinin bulunmadığını öne sürdü.

Sanık Erten E. de şirketin bir dönem ortağı olduğunu ancak müteahhitliğini yapmadığını söyledi.

Müşteki Ayşe Öztürk ise deprem sırasında kendisinin de aynı sitede olduğunu ve enkazdan beş gün sonra çıkarıldığını ancak ağabeyi ve kardeşini aileleriyle burada kaybettiğini anlattı: “Depremde ölen kardeşime evin satışını Mehmet Özat yaptı, abimse evi Mehmet İhsan A’dan satın aldı.”

Davacılardan Merve Ersoy da babasının evi alırken Özat’la görüştüğünü söyledi.

Mahkeme heyeti, Özat’ın sağlık sorunları ve yaşlılığı nedeniyle ‘ev hapsi’ tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Mehmet Özat, depremde ailesinden dokuz kişiyi kaybeden Sinem Boyacı tarafından 10 Kasım 2023’te Ankara’daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında görülmüştü.

Boyacı’nın ihbarı üzerine gözaltına alınan Özat, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cebrail Mahallesi’ndeki Gül Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki ilk depremde yıkılmış ve 12 kişi hayatını kaybetmişti. Özat hakkında Gül Apartmanı’na ilişkin bir dava daha açılmıştı.

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