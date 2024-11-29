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Yaramazlara biraz batar!

Antalya'da deprem: Kandilli'ye göre 5,2 AFAD'a göre 4,8 büyüklüğünde

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem oldu. Kandilli deprem büyüklüğünü 5,2 AFAD’sa 4,8 olarak duyurdu.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.13’te merkez üssü Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Gazipaşa’ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi’yse depremin büyüklüğünü 5,2 deriniliğiniyse 9,8 kilometre olarak duyurdu.

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