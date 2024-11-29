Naci Görür Antalya'yı uyarmıştı: 7 ve üzeri deprem üretebilir

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir hafta önce Antalya bölgesindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebileceğini söylemişti: “Er veya geç, az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi afete dirençli hale getirelim, onu talep edelim.“

Fotoğraf: X

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem oldu. Kandilli deprem büyüklüğünü 5,2 AFAD’sa 4,8 olarak duyurdu.

Depremden sonra akıllara Görür’ün bir hafta önce yaptığı uyarı geldi. Görür 24 Kasım’da Antalya’da şunları demişti.

* Antalya körfezde oluşmuş bir kent. Antalya’nın, arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var. Bunlardan birincisi Akşehir körfezin doğusunda, ikincisi kuzeyin Eğirdir fay sistemi, öbürü batısında Fethiye- Burdur fay sistemi, güneyinde ise Kıbrıs- Helen fay hattı.

* Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz.

Antalya’daki depremden sonra Görür X hesabından şunu paylaştı: “Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun.”

“Anlamak bu kadar zor mu” diye sitem eden Görür şöyle devam etti: “Ben hangi konuşmayı yapsam, hangi kente gitsem o yeri az ve çok tehdit eden deprem kaynaklarından bahsediyor ve ergeç bu kaynak harekete geçerse o kent zarar görür diyorum. Gittiğim yerlerde illa deprem olacak, şu zamanda olacak demiyorum, çünkü bilmiyoruz. Deprem beklediğimiz yerleri de açıklıyoruz. Ama şunu diyorum; madem ki er veya geç, az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi afete dirençli hale getirelim, onu talep edelim.”