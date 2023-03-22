Hatay’da 200 kişi 44 gündür muz serasında: Yaşlılar, hamileler ve çocuklar da var

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin üstünde 44 gün geçti ama hala en temel ihtiyaçların karşılanmadığı bölgeler var. Sanatçı Mahsun Kırmızıgül Hatay Samandağ’da 200 kişinin muz serasında yaşamaya çalıştığını görüntüledi. Serada çocuklar, hamileler ve yaşlılar da var.

Hatay, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın en çok olduğu illerden biri oldu. Kent 20 Şubat’ta bu sefer merkez üssü olarak 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Bu depremlerde hasarlı olan binalar da yıkılmıştı.

Diken’e konuşan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, çadır göndermedikleri için insanların bu depremlere hasarlı binalarda yakalandıklarını ve bu nedenle enkazda kaldıklarını söylemişti.

Eryılmaz’ın bu isyanı üzerinden 44 gün geçti. Samandağ’da hala çadır bekleyen insanlar var.

Kırmızıgül 200 kişinin bir arada yaşadığı muz serasını görüntüledi. Sera ‘yoksul bir çiftçi’ olan Şevki Uzel’in. Depremden derme çatma yöntemlerle serasını kapatıp sokakta kalan tüm komşularını oraya almış.

Kırmızıgül Twitter’da şöyle dedi: “Antakya’nın Samandağ ilçesinde eski bir muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar ve yaşlı insanlarında olduğu 200 kişi tam 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar. Gitttim gördüm ve inanın çok üzüldüm. Tuvaletleri, Banyoları, çadırları yok. Kızılay ve AFAD lütfen göreve.”