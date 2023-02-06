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Yaramazlara biraz batar!

Hatay havalimanı pisti ortadan yarıldı

Kahramanmaraş’taki deprem sonrası Hatay’da meydana gelen 6,4’lük sarsıntı nedeniyle şehirde çok sayıda bina yıkıldı. Artçı depremle birlikte Amik Gölü kurtularak yapılan Hatay havalimanının pisti kullanılamaz hale geldi.

Pist ve bağlantı yolları ortadan yarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, havalimanına uçuşların iptal edildiğini duyurdu.


Fotoğraf: Twitter

Hatay havalimanı o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2007’de açılmıştı. Havalimanı, zaman zaman aşırı yağışlarla birlikte ‘kurutulan’ gölün sularının yükselmesi sonrası kullanılamaz hale geliyordu. Depremle birlikte pistin deprem bölgesi üzerine yapıldığı da ortaya çıkmış oldu.

Bianet’e konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Öncelikli olarak canların kurtarılması. Ama şu eleştiriyi de yapmak gerekir, biz Hatay’daki havalimanı yapılmadan önce defalarca uyardık ‘fay hattı burası burada havalimanı yapmayın’ dedik. Fakat uyarılarımız dikkate alınmadı. Şimdi pistin fotoğrafları geldi, pist parampaça olmuş” dedi.

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