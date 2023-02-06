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Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da depremde can kaybı en az dört

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, ölü ve yaralıların olduğunu söylese de sayı vermedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’sa dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hatay

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.


8:17’de AA’nın aktardığına göre, Vali Doğan kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek “Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var” dedi. Doğan, sayı paylaşmadı.

Saat 10 gibi konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dört kişinin öldüğünü yedi kişinin yaralandığını söyledi. 200 bina da yıkıldı.

Güneydoğu’da 7,5 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde binalar yıkıldı, can kayıpları var

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Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kent genelinde 531 göçük olduğunu söyledi.

Depremin ardından tsunami uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.