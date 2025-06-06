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Yaramazlara biraz batar!

Harvard'ın yabancı öğrencilerine vize kısıtlaması: Yargı Trump'ı durdurdu

Yargı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Harvard Üniversitesi’ne kabul edilen yeni yabancı öğrencilerin ülkeye girişlerini askıya alma kararını geçici olarak durdurdu.

Fotoğraf: Wikipedia

Trump dün Harvard Üniversitesi’nde eğitim görmek veya değişim programlarına katılmak isteyen yabancı öğrencilerin vizelerine başkanlık kararnamesiyle kısıtlama getirmişti.


Kararnameyle F, M veya J tipi vizeler kapsamında göçmen olmayan ancak Harvard’a kabul edilen yeni yabancı öğrencilerin ABD’ye girişleri askıya alınmıştı.

Harvard yönetimi kararı hemen yargıya taşımıştı.

Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs kararnameyi geçici olarak durdurdu.

Hakim kararda üniversitenin dava süresince ‘acil ve telafisi imkansız bir zarar’ göreceğini ifade etti.

Yargı ayrıca yönetimin Harvard’ın uluslararası öğrenci kabulünü sonlandırma girişimine karşı aldığı geçici durdurma kararını da uzattı.

Trump ve Harvard arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, Harvard’ın da olduğu birçok üniversiteyi başta Filistin’e destek için düzenlenen kampüs protestolarıyla, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla ‘Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü’ kurmuştu.

Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonla, 60 milyon dolarlık sözleşme bedelini dondurmuştu. Bunun üzerine üniversite, yönetime dava açmıştı.

Harvard Üniversitesi’nin okula uluslararası öğrenci kabulü de durdurulmuştu. Yargı kararı geçici olarak durdurmuştu.

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