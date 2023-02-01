Haritası açıklandı: 2022’de Türkiye’de silahlar konuştu

Umut Vakfı’nı 2022 yılı silahlı şiddet haritası açıklandı.
Buna göre Türkiye’de geçen yıl 3 bin 984 silahlı olay yaşanırken; bu olaylarda 2 bin 278 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 231 kişi de yaralandı. Şiddet olaylarının 616’sında kesici; 3 bin 368’indeyse ateşli silah kullanıldı.
Vakfın araştırmasında silahlı olaylar, bölgelere şöyle dağıldı:
*Marmara: 1136 olay; 560 ölü, 1218 yaralı
*İç Anadolu: 463 olay; 314 ölü, 416 yaralı
*Karadeniz: 543 olay; 262 ölü, 506 yaralı
*Doğu Anadolu: 246 olay; 142 ölü, 291 yaralı
*Ege: 459 olay; 308 ölü, 382 yaralı
*Akdeniz: 571 olay; 324 ölü, 620 yaralı
*Güney Doğu: 566 olay; 368 ölü, 789 yaralı
İstanbul açık ara birinci
Silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı illerse şöyle sıralandı:
- İstanbul 296 ölü, 601 yaralının olduğu 519 olay,
- Adana 123 ölü, 259 yaralının olduğu 243 olay,
- Samsun 58 ölü, 200 yaralının olduğu 198 olay,
- Urfa 100 ölü, 256 yaralının olduğu 187 olay,
- Sakarya 47 ölü, 165 yaralının olduğu 157 olay,
- Kocaeli 60 ölü, 142 yaralının olduğu 152 olay,
- Antalya 75 ölü, 149 yaralının olduğu 143 olay,
- İzmir 118 ölü, 90 yaralının olduğu 138 olay,
- Konya 86 ölü, 112 yaralının olduğu 131 olay,
- Bursa 62 ölü, 146 yaralının olduğu 131 olay.