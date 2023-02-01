Haritası açıklandı: 2022’de Türkiye’de silahlar konuştu

Umut Vakfı’nı 2022 yılı silahlı şiddet haritası açıklandı.

Türkiye’de silahlı olaylarda 2022’de 2 bin 278 kişi öldü. Fotoğraf: AA

Buna göre Türkiye’de geçen yıl 3 bin 984 silahlı olay yaşanırken; bu olaylarda 2 bin 278 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 231 kişi de yaralandı. Şiddet olaylarının 616’sında kesici; 3 bin 368’indeyse ateşli silah kullanıldı.

Vakfın araştırmasında silahlı olaylar, bölgelere şöyle dağıldı:

*Marmara: 1136 olay; 560 ölü, 1218 yaralı

*İç Anadolu: 463 olay; 314 ölü, 416 yaralı

*Karadeniz: 543 olay; 262 ölü, 506 yaralı

*Doğu Anadolu: 246 olay; 142 ölü, 291 yaralı

*Ege: 459 olay; 308 ölü, 382 yaralı

*Akdeniz: 571 olay; 324 ölü, 620 yaralı

*Güney Doğu: 566 olay; 368 ölü, 789 yaralı

İstanbul açık ara birinci

Silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı illerse şöyle sıralandı: