Diken

Yaramazlara biraz batar!

Haritası açıklandı: 2022’de Türkiye’de silahlar konuştu

Umut Vakfı’nı 2022 yılı silahlı şiddet haritası açıklandı.

Türkiye'de silahlı olaylarda 2022'de 2 bin 278 kişi öldü. (AA)
Türkiye’de silahlı olaylarda 2022’de 2 bin 278 kişi öldü. Fotoğraf: AA

Buna göre Türkiye’de geçen yıl 3 bin 984 silahlı olay yaşanırken; bu olaylarda 2 bin 278 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 231 kişi de yaralandı. Şiddet olaylarının 616’sında kesici; 3 bin 368’indeyse ateşli silah kullanıldı.


Vakfın araştırmasında silahlı olaylar, bölgelere şöyle dağıldı:

*Marmara: 1136 olay; 560 ölü, 1218 yaralı

*İç Anadolu: 463 olay; 314 ölü, 416 yaralı

*Karadeniz: 543 olay; 262 ölü, 506 yaralı

*Doğu Anadolu: 246 olay; 142 ölü, 291 yaralı

*Ege: 459 olay; 308 ölü, 382 yaralı

*Akdeniz: 571 olay; 324 ölü, 620 yaralı

*Güney Doğu: 566 olay; 368 ölü, 789 yaralı

İstanbul açık ara birinci

Silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı illerse şöyle sıralandı:

  • İstanbul 296 ölü, 601 yaralının olduğu 519 olay,
  • Adana 123 ölü, 259 yaralının olduğu 243 olay,
  • Samsun 58 ölü, 200 yaralının olduğu 198 olay,
  • Urfa 100 ölü, 256 yaralının olduğu 187 olay,
  • Sakarya 47 ölü, 165 yaralının olduğu 157 olay,
  • Kocaeli 60 ölü, 142 yaralının olduğu 152 olay,
  • Antalya 75 ölü, 149 yaralının olduğu 143 olay,
  • İzmir 118 ölü, 90 yaralının olduğu 138 olay,
  • Konya 86 ölü, 112 yaralının olduğu 131 olay,
  • Bursa 62 ölü, 146 yaralının olduğu 131 olay.

Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren erkek tutuklandı

Devlet Bahçeli, Akşener’in ‘silahlara veda’ mesajından rahatsız oldu

ABD bitmeyen bir kabusta: Ne kadar silah, o kadar ölüm

SON HABERLER

Akşener’den Erdoğan’a Sinan Ateş soruları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Sinan Ateş cinayetini sordu: “Böyle alçak bir suikasta sessiz kalamam, Sinan Ateş’im katilleri nerede diye sormaya devam edeceğim.”