Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren erkek tutuklandı

İstanbul Esenler’de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldüren erkek tutuklandı.
AA’nın haberine göre Serdar S. (45) dün Turgut Reis Mahallesi 514 Sokak’ta, boşanma aşamasındaki eşi Canan S.’yle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar S.’nin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Canan S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Serdar S., polis ekiplerince İpekyolu Caddesi’nde aracında, kullandığı silahla yakalandı.
Hayatını kaybeden üç çocuk annesi Canan S.’nin cenazesiyse Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Canan S.’nin cenazesinin Samsun’un Alaçam ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilen Serdar S., savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nce, şüpheli Serdar S.’nin tutuklanmasına karar verildi.
Mesaj atmış
Canan S.’nin ablası Ülkü Uz, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, Serdar S.’nin olayın ardından WhatsApp’tan kendisine “Canan öldü” şeklinde mesaj attığını anlattı.
Uz, ikilinin sürekli kavga ve tartışma halinde olduklarını anlatarak, bir yeğeninin de amcasının istismarına uğradığını belirtti.
Olayı kendilerine çok geç söyleyen kardeşinin bu nedenle Ankara’ya gittiğini, bir süre kadın sığınmaevinde kaldığını belirten Uz, şüpheli Serdar S. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu söyledi.