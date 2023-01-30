Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren erkek tutuklandı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği, Türkiye’de Kraken yani XBB.1.5 dalgasının başladığını tahmin ediyor. Dernek bunu sadece kısıtlı verilerle tahmin edebiliyor çünkü Sağlık Bakanlığı dünyada büyük bir hızla yayılan varyantla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.