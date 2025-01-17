Hapiste ölmüştü: Navalni'nin avukatlarına ceza

Cezaevinde ölen Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni’nin üç avukatına beş buçuk yıla kadar hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Lawyers For Lawyers

Navalni ‘kara para aklama ve terörizmin finansmanı’ suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyordu. 2024 Şubat’ta üç yıl tutuklu bulunduğu hücresinde ölü bulunmuştu.

Rus lideri savunan avukatlar Vadim Kobzev, Igor Sergunin ve Alexei Liptser de ‘aşırılık yanlısı bir gruba üye olmak’ suçlanıyordu.

Euronews‘ün haberine göre başkent Moskova’nın yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Petushki’deki bir mahkeme avukatlara üç buçuk ila beş buçuk yıl hapis cezası verdi.

Rus makamlarının Navalni’ye karşı 2021’de aldığı karar Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ya da bölgesel ofisler ağıyla ilişkili herkesi kovuşturmaya maruz bırakmıştı.

Mahkemede karar okunurken, destekçileri, avukatları alkışladı ve “Çocuklar, siz kahramansınız! Sizinleyiz!” diye bağırdı.

2022’de Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Memorial’ın da bulunduğu insan hakları grupları, hapisteki üç avukatı siyasi tutuklu ilan etmiş, serbest bırakılmalarını talep etmişti.

Navalni’nin hukuk ekibinden iki avukat Olga Mikhailova ve Alexander Fedulov da Rusya’nın arananlar listesinde. Ancak iki hukukçu şu an yurtdışında yaşıyor.