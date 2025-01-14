2024'te ölen Navalni terörist listesinden çıkarılmadı: 'Putin hala korkuyor'

2024’te cezaevinde ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin ‘terörist’ listesinden çıkarılması talebi reddedildi. Eşi “Putin hala ondan korkuyor” diye tepki gösterdi.

@yulia_navalnaya / Instagram

Navalni ‘kara para aklama ve terörizmin finansmanı’ suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyordu. 2024 Şubat’ta üç yıl tutuklu bulunduğu hücresinde ölü bulunmuştu.

Yula Navalni ve bazı dünya liderleri, Navalni’nin ölümünden Putin’i sorumlu tutarken, Kremlin bu iddiayı reddetmişti. Rus soruşturmacılar da Navalni’nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Navalni’nin eşi Yulia Navalni’nin yayınladığı mektuba göre Rusya’nın mali denetleme kurumu Rosfinmonitoring karara gerekçe olarak davanın düşürülmemiş olmamasını gösterdi.

Independent Türkçe‘nin haberine göre Yulia Navalni, eşinin terör listesinden kaldırılması için başvurdu. Ancak reddedildi. Bunun üzerine Yulia Navalni şöyle konuştu:

“Putin neden buna ihtiyaç duyuyor? Elbette bu Aleksey’in banka hesapları açmasını engellemek için yapılmıyor. Bu artık mümkün değil. Putin bunu sizi korkutmak için yapıyor. Aleksey’den bahsetmekten bile korkmanızı ve zamanla onun adını unutmanızı istiyor. Ama kimse unutmayacak.”

Yulia Navalni de Rusya’nın mali denetleme kurumu Rosfinmonitoring’e kişinin banka hesabını dondurma yetkisi veren listede. Navalni’nin üç avukatınınsa gelecek hafta ‘aşırılık yanlısı bir gruba üye olma’ suçlamasıyla ceza alması bekleniyor.