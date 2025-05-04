Halley kuyruklu yıldızının kalıntıları bugün ve yarın Türkiye'den izlenebilecek

Her 75 yılda bir Dünya’nın yakınından geçen Halley Kuyruklu yıldızının kalıntıları olarak görülen meteorlar, Türkiye’den de izlenebilecek.

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Euronews’ün aktardığına göre ‘Eta Aquarid’ meteor yağmuru güney yarımkürede kuzeyden daha canlı görülecek fakat Avrupa ve Türkiye’den de takip edilebilecek.

Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’nden Shauna Edson, “Bu meteor yağmuru gece gökyüzünü aydınlattığında Dünya’nın, en ünlü kuyruklu yıldızın yolundan geçtiğini bileceksiniz” dedi.

Eta Aquarid’ler hakkında

Dünya Güneş’in etrafında dönerken, yılda birkaç kez kuyruklu yıldızların ve bazen de asteroitlerin bıraktığı enkazın içinden geçiyor. Eta Aquarid’lerin kaynağı da Halley kuyruklu yıldızının enkazı.

Bu hızlı hareket eden uzay taşları, Dünya’nın atmosferine girdiğinde çok ısınıp sonunda yanmaya başlıyor.

Bazen çevrelerinde hava kısa süreliğine parlıyor ve böylece uzay taşları arkasında alevli birer kuyruk bırakıyor. Halk arasında bu fenomen ‘yıldız kayması’ diye biliniyor.

Türkiye’de 5-6 Mayıs’ta izlenebilecek

Hailey kalıntıları güney yarımkürede daha iyi görülüyor. Bu gök olayı kuzeyden gözlemlense de koşullar güney kadar elverişli değil.

NASA’dan Bill Cooke, meteor yağmurunun zirve yaptığı anda Avrupa ve Kuzey Amerika’da saatte 10 ila 15 meteor görülebileceğini söyledi.

Uluslararası Meteor Örgütü’nün (IMO) meteor takvimine göre bu sayı güney bölgelerde saatte 50’nin üzerine çıkabilir.

Meteor yağmuru 28 Mayıs’a kadar gözlemlenebilecek.

Eta Aquarid, bu yıl Türkiye’de 5-6 Mayıs sabah erken saatlerinde izlenebilecek.

Meteor yağmuru nasıl izlenir?

Bir meteor yağmurunu izlemek için en uygun zaman, Ay’ın gökyüzünde alçakta olduğu şafak vakti öncesi.

Ay’ın parlak olması veya yapay ışık kaynakları, meteorların net bir şekilde görülmesini engelliyor.

Uzmanlar gözlem sırasında gökyüzünü sürekli izlemek gerektiğini belirtiyor. Telefona bakmak veya diğer cihazları kullanmak gözün karanlığa adapte olmasını önlüyor.

Bir sonraki büyük meteor yağmuru ‘Güney Delta Aquaridleri’yse temmuzda görülecek.