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Yaramazlara biraz batar!

Halka arz fırtınası: Eksun Gıda’ya 15 kat fazla talep

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz büyüklüğü 15 kat fazla taleple 980 milyon TL oldu.

Fotoğraf: AA

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Ancak bu noktada halka arz olan bazı hisselerin tavan pozisyonları devam etmişti. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu bu hisseleri mercek altına almıştı. Ocak sonunda bu hisselerden bazılarına açığa satış yasağı gelmiş ve bazıları düşmüştü.


Depremler sonrası önlemlerle açılan borsada dalgalanma sürerken, halka arzlara ilgi düşmüyor.

Eksun Gıda’nın halka arz büyüklüğü 980 milyon TL olurken, 15 kat talep geldi. Şirketin arzı için 15-16-17 Mart tarihlerinde talep toplanmıştı.

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