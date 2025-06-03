Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimini muhalefetin adayı kazandı

Güney Kore’de devlet başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin (DP) adayı Lee Jae-myung kazandı.

Lee Jae-myung. Fotoğraf: AA

Geçiş süreci olmadan yarın göreve başlayacak

Önceki devlet başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Meclis’in 14 Aralık 2024’teki oylamasında azli istenen Yoon’un görevden alınması 4 Nisan’da onaylanmıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin de 60 günlük bir zaman diliminde yapılmasına karar vermiş ve 3 Haziran seçim tarihi olarak belirlemişti.

Bugün Yoon’dan boşalan koltuğa gelecek yeni ismi belirlemek için yapılan seçimlerde oylar verildi.

Yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkedeki sandıkların yüzde 95,11’i sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetin adayı Lee yüzde 48,90, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Kim Moon-soo yüzde 41,93 oy aldı.

Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden yeni seçilecek devlet başkanı, geçiş süreci olmadan yemin töreninin ardından yarın hemen göreve başlayacak.

Öte yandan PPP’nin adayı Kim, açıklamasında yenilgiyi kabul etti.

Lee Jae-myung kimdir?

Lee Jae-myung, siyasi kariyerine 2005’te başladı.

Belediye başkanlığı ve eyalet valiliği gibi görevler yaptı.

2022’deki devlet başkanı seçimlerinde rakibi Yoon Suk Yeol’a çok az bir farkla yenildi.

Busan kentinin Gadeok Adası’nda 2024 başında katıldığı etkinlikte boynundan bıçaklanarak suikast girişimine uğradı. Bu olayı siyasette nefretin sona ermesi için dönüm noktası diye nitelendirdi.

Lee ayrıca, Aralık 2024’te ilan edilen sıkıyönetime karşı çıkarak kararı alan Yoon’un görevden alınmasında önemli rol oynadı.