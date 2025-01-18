Eski Güney Kore lideri hakkında tutuklama kararı

Güney Kore’de bir mahkeme, sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski Güney Kore devlet başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol. Fotoğraf: AA

Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak’ta gözaltına alınmıştı. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, ilk gün 10 saatten fazla sorgulanmış ve ifade vermeyi reddetmişti.

Seul Batı Bölge Mahkemesi, ‘başarısız sıkıyönetim girişimi ve milletvekillerinin sıkıyönetim kararını kaldırmasını engellemek amacıyla Ulusal Meclis’e asker gönderdiği’ gerekçesiyle Yoon hakkında ‘ayaklanmaya liderlik etme’ ve ‘yetkisini kötüye kullanma’ suçlarından tutuklama kararı çıkardı.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon’un 10 gün içinde savcılığa gönderilmesini planlıyor.

Savcılık, Yoon’u daha kapsamlı şekilde sorgulayıp hakkında iddianame hazırlayacak.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi’nin tutuklama talebinde bulunmasının ardından bugün mahkemede ifade veren Yoon’un gözaltı merkezine geri götürüldüğü açıklandı.

Ne olmuştu?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti ‘hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle’ suçlayarak sıkıyönetimin ‘Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını’ savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, ‘sıkıyönetim birlikleri’ olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından ‘hükümsüz’ hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık’taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık’taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Ulusal Meclis’te 29 Aralık’ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo azledilmişti.