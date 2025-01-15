Gözaltına alınan eski Güney Kore devlet başkanı Yoon: Rezaleti önlemek istedim

Eski Güney Kore devlet başkanı Yoon Suk Yeol, gözaltına alındı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol. Fotoğraf: AA

Yoon 3 Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığından uzaklaştırılmıştı.

Güney Kore ajansı Yonhap’ın haberine göre Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, gözaltına alınan Yoon’u CIO’nun Seul’ün güneyinde yer alan Gwacheon’da ofisine götürdü.

Soruşturmacıların, mahkemeye başvurup Yoon’u resmen tutuklatmak için 48 saat süresi var.

Ulusal meclisin sıkıyönetimin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırdığı Yoon, gözaltına alınan ilk Güney Kore devlet başkanı oldu.

Gözaltına alındıktan sonra yaptığı açıklamada Yoon, “Her ne kadar bu yasa dışı bir soruşturma olsa da, kan dökülebilecek bir rezaleti önlemek üzere CIO’nun karşısına çıkmaya karar verdim” dedi.

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024’te ‘ayaklanma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla yürütülen soruşturmada Yoon için gözaltı kararı vermişti. Ancak 3 Ocak’ta emri uygulamak üzere resmi konuta giden polisler ile Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi (PSS) görevlileri arasında arbede çıkması üzerine Yoon gözaltına alınamamıştı.

CIO, ilk girişimin aksine bu kez hiçbir devlet başkanlığı veya PSS görevlisinin gözaltına direnç göstermediğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti ‘hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle’ suçlayarak sıkıyönetimin ‘Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını’ savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, ‘sıkıyönetim birlikleri’ olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından ‘hükümsüz’ hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık’taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık’taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Ulusal Meclis’te 29 Aralık’ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo azledilmişti.