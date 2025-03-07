Eski Güney Kore devlet başkanı Yoon tahliye edildi

Güney Kore’de sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol tahliye edildi.

Yoon Suk Yeol. Fotoğraflar: AA

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un azlini istemiş ve eski devlet başkanı bu sebeple görevden uzaklaştırılmıştı.

Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.

Yonhap’ın haberine göre Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon’un tutukluluğa itirazını kabul etti.

Mahkeme kararının ardından Yoon tahliye edildi.

Yoon, sıkıyönetimle ilgili iddianamenin yasadışı olduğunu savunmuş, tutuklama kararına itiraz etmişti.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon, ifade vermeyi de reddetmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, 19 Ocak’ta Seul Batı Bölge Mahkemesi’nin kararıyla ‘ayaklanmaya liderlik etme’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti ‘hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle’ suçlayarak sıkıyönetimin ‘Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını’ savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, ‘sıkıyönetim birlikleri’ olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından ‘hükümsüz’ hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimin sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve beş küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık’taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık’taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.