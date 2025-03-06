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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore ordusu yanlışlıkla kendi vatandaşını bombaladı: Dördü ağır yedi yaralı

Güney Kore Hava Kuvvetleri, askeri tatbikat sırasında yanlışlıkla kendi vatandaşını bombaladı. Dördü ağır yedi kişi yaralandı.

Fotoğraflar: Dailymail – Yonhap News

BBC’nin haberine göre Güney Kore ordusu, Kuzey Kore sınırına yakın Pocheon kentinde askeri tatbikat yaparken bir KF-16 savaş uçağı atış menzili dışına sekiz bomba bıraktı.


Sivillerin olduğu bölgeye düşen bombalardan yalnızca birinin patladığı düşünülüyor fakat olayda dördü ağır yedi kişi yaralandı.

Kent yetkilileri patlamamış bombaların güvenli bir şekilde imhası için bölge halkının tahliye edildiğini ve bir ekibin çalıştığını duyurdu.

Güney Kore Hava Kuvvetleri’yse şu açıklamayı yaptı: “KF-16 uçağımız normal olmayan bir şekilde sekiz adet MK-82 bombası bıraktı. Bunlar atış menzili dışına düştü.”

KF-16 savaş uçağı. Fotoğraf: Güney Kore Hava Kuvvetleri

Olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirten ordu, zarar görenlerden özür diledi. Olaydan etkilenenlere tazminat ödenecek.

Ordu, ABD güçleriyle ortak tatbikattaydı. Güney Kore ve ABD, 10-20 Mart tarihlerinde de ortak tatbikat yapmayı planlıyor.

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