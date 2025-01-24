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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore ile Japonya arasında ada gerilimi

Asya kıtasındaki tartışmalı adalar Güney Kore ile Japonya arasında yeniden tartışmaya yol açtı.

Fotoğraf: TRT Haber / Arşiv

Güney Kore’nin ‘Dokdo’, Japonlarınsa ‘Takeşima’ olarak adlandırdığı bölge uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.


Güney Kore kontrolünde tuttuğu 0,2 kilometrekarelik adada 1954’ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

Fotoğraf: Wikimedia

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi bugün mecliste “Takeşima, tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk temelinde Japonya topraklarının doğal bir parçasıdır” dedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, İvaya’nın sözlerini ‘şiddetli şekilde protesto ettiklerini’ kaydetti.

Lee bunları tekrarlamanın ikili ilişkilerin geleceğini ‘tehlikeye attığını’ söyledi.

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