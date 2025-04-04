Güney Kore Anayasa Mahkemesi onayladı: Devlet başkanı Yoon resmen azledildi

Güney Kore’de Anayasa Mahkemesi, görevinden uzaklaştırılan devlet başkanı Yoon Suk Yeol’ün, 3 Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek azline karar verdi.

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Yonhap’ın haberine göre, mahkeme açıklamasında Yoon’un sıkıyönetim ilanının anayasada belirtilen ‘ulusal kriz’ koşulunu karşılamadığına, bu sebeple anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, ayrıca Yoon’un sıkıyönetim ilanının ardından, kararın reddedilmesini önlemek üzere Ulusal Meclise asker yollayarak kanunları ihlal ettiğini belirtti.

Böylece mahkeme, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon’un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onayladı.

Azil kararı sonrası ülkenin gelecek 60 günde devlet başkanlığı için seçim yapması gerekiyor.

Ne olmuştu?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, ‘muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması’ gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti ‘hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle’ suçlayarak sıkıyönetimin ‘Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını’ savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, ‘sıkıyönetim birlikleri’ olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından ‘hükümsüz’ hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimin sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve beş küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık’taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık’taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.