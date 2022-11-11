Güney Kore’de Cadılar Bayramı faciasındaki şüpheli emniyet yetkilisi evinde ölü bulundu

Güney Kore’de Cadılar Bayramı kutlamasında 156 kişinin ölümüne neden olan izdihama ilişkin soruşturmada şüpheli olarak yer alan emniyet yetkilisi evinde ölü bulundu.

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AA’nın Güney Kore ajansı Yonhap’tan aktardığına göre, bir akrabası yerel saatle 12.45’te soyadı Jeong olarak belirtilen emniyet yetkilisinin başkent Seul’deki evine gitti.

Akrabası, yetkilinin cansız bedenini buldu. İş arkadaşları, Jeong’un dün kendilerine intihar edeceğini ima eden mesajlar attığını söyledi.

Jeong’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 55 yaşındaki Jeong, izdihamın ardından açılan soruşturmada şüpheli olarak yer alıyordu.

İç istihbaratın, izdihamdan önce Cadılar Bayramı döneminde ciddi bir kaza yaşanabileceğine dair raporu olduğu, Jeong’un konuyla ilgili harekete geçilmediğini gizlemek için bu raporun silinmesi talimatı verdiği iddia edilmişti.

Jeong’a yetkinin kötüye kullanılması, delillerin yok edilmesi ve ölümle sonuçlanan mesleki ihmal suçlamaları yöneltilmişti.

Ne olmuştu?

Seul’ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim’de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham çıkmıştı.

İzdihamda, 156 kişi hayatını kaybetmiş, bazılarının durumu ağır onlarca kişi yaralanmıştı.