Güney Kore’deki izdihamdan geriye kalanlar spor salonunda sergileniyor

Başkent Seul’de Cadılar Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda ölen ve yaralanan 300’den fazla kişiye ait eşya olay yerinden toplandı, Wonhyoro spor salonunda sergilenmeye başlandı.

Fotoğraflar: Reuters

Geçen Cumartesi gecesi şehrin Itaewon bölgesinde sokakta yaşanan izdihamda 154 kişi öldü, 33’ü ağır 149 kişi yaralandı. Kurbanların çoğu, Cadılar Bayramı’nı kutlayan gençlerdi. Ölenler arasında 14 farklı ülkenin en az 26 vatandaşı bulunduğu açıklandı.

Felaketten geriye kalan yüzlerce kişisel eşya şimdi olayın yaşandığı yere 5 kilometre uzaklıktaki Wonhyoro Spor Salonu’nda sergileniyor.

Masalarda ve yerde gruplanarak düzenli bir şekilde sergilenenler arasında 256 çift ayakkabı, 258 parça giysi, 124 çanta ve 156 elektronik ve kişisel eşya olmak üzere 800 parça var.

Reuters’ın haberine göre, yetkililer, eşyanın hayatta kalanlarla kurbanların aile ve arkadaşlarının alması için sergilendiğini ancak şimdiye kadar çok az sayıda kişinin geldiğini söyledi.

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