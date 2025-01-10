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Yaramazlara biraz batar!

Grip virüsü nedeniyle turuncu alarm verildi: Belçika’da maskeye geri dönüş

Belçika’da solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin uyarı düzeyi, ikinci en yüksek seviye olan turuncu koda yükseltildi.

Fotoğraf: AA

Belçika Sağlık Bakanlığı, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren herkesin kalabalık ortamlarda ağız maskesi takmasını tavsiye eden uyarı yayınladı.


Belçika makamlarına göre, şu anda ülkede grip gibi tipik kış virüsleri yoğun bir şekilde ortalıkta dolaşmaya başladı.

Federal Halk Sağlığı Kurumu’na göre artan enfeksiyonlar, hastaneler ve aile hekimleri üzerindeki baskıyı artıyor. Ayrıca yatılı bakım merkezlerinde çok sayıda hasta insan var ve ölümler görülüyor.

Bu nedenle Belçika Sağlık Bakanlığı, uyarı seviyesini sarıdan, ikinci en yüksek seviye olan turuncu koda yükseltti.

Bakanlık, grip belirtileri gösteren kişilerin, toplu taşıma araçları, alış veriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda veya sağlık çalışanlarıyla temas halindeyken ağız maskesi takmasını öneriyor.

Şimdilik maske zorunlu değil. Ancak bakanlık, halk sağlığı açısından gönüllü olarak maske takmanın önemine vurgu yapıyor.

Belçika Sağlık Bakanlığı, hasta kişilerin evde kalmasını, ellerin düzenli olarak yıkanmasını, öksürürken ağızın kapatılmasını ve odaların iyi havalandırılmasını da tavsiye ediyor.

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