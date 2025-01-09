Çin’de HMPV vakaları artışta

Çin’de Aralık 2024’ten başta insan metapnömovirüsü (HMPV) olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonu vakalarında ciddi bir artış var.

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) açıklamayı Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verilerine dayandırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, HMPV’nin Çin’de ‘beklendiği gibi kış aylarında’ arttığını belirterek, “Ülkede açık ara farkla en yaygın olan enfeksiyon grip ve bu oran gittikçe artıyor” dedi.

Harris, Çin’de solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin bildirilen vaka sayısının kış mevsimi için olağan aralıklarda olduğunu söyledi: “Yetkililer, hastane kullanım oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğunu ve herhangi bir acil durum ilanı ya da müdahale gerektirmediğini bildiriyor.”

Çoğu kişinin henüz çocukken ve yaşamları boyunca birden fazla defa yakalandığı HMPV, solunum yolu hastalıklarına neden olan birçok patojenden biri olarak kabul ediliyor.

İlk olarak 2001’de görüldü. Kış ve ilkbahar aylarında yaygınlaşıyor ve genellikle ‘soğuk algınlığına benzer semptomlar’ gösteriyor.

Mevsimsel grip ve Covid-19’a benzer şekilde öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve hırıltı gibi belirtilere yol açan HMPV, çoğu vakada hafif seyrederken bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bronşit veya zatürre gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor.

Virüs, öksürme veya hapşırma sırasında yayılan damlacıklar yoluyla ya da hasta kişilere veya virüsün bulunduğu yüzeylere temas yoluyla bulaşıyor.

HMPV’ye özel bir antiviral tedavi ya da aşı olmasa da hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Harris tedbir için maske takmayı, kapalı alanların havalandırılmasını ve el yıkamayı önerdi.