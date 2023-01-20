Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin iddianame: 15 yıla kadar hapis talebi

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda tribüne fişek atılarak taraftarın yaralanmasına neden olan F.E. ile olaylara karışan 22 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

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Göztepe-Altay maçında saha birden karışmıştı. Derbinin 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından sarı-kırmızılı tribününde bazı taraftarlar yaralanmıştı.

Bunun üzerine sahaya iki ambulans girdi ve oyun durmuştu. Sahaya giren bir taraftar, elindeki korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e arkadan vurmuştu. Bu nedenle duran maç, hakem kararıyla ertelenmişti.

İzmir başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden dördü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 19 kişi tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre İzmir başsavcılığınca konuya ilişkin hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların olaydan bir gün önce WhatsApp grubundan maçta eylem üzerine iş bölümü ve görev dağılımı yaptığı bilgisi yer aldı.

D.D. ve K.E’nin patlayıcı-yanıcı malzemeleri üç sanık aracılığıyla ambulans görevlisi A.G’ye çanta içinde teslim ettikleri anlatılan iddianamede, A.G. ve H.K’nin de patlayıcı ve yanıcı maddeleri ambulansla stada soktukları belirtildi.

Stadın seyirci tuvaletindeki çöp kutusuna gizlenen sis bombası, meşale, maytap, torpil gibi yanıcı ve patlayıcı maddeleri diğer sanıkların alarak tribündeki taraftarlara dağıttıkları vurgulanan iddianamede, F.E’nin otobüsteki işaret fişeğini stada asılacak afişe gizlediği, 11 kişinin de meşale ve sis bombalarını yakarak tribünde kargaşa yarattığı ifade edildi.

F.E’nin karşı tribüne attığı fişeğin isabet etmesi sonucu yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ın da olayın sorumlularından şikayetçi olduğu bildirildi.

Fişeği ateşledikten sonra hızlıca kaçmış

Sanıklardan ambulans şoförü A.G’nin 2015’te sosyal medya hesabında fotoğrafının üzerinde “Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek” sözlerinin yer aldığı paylaşımı da iddianameye girdi.

Görüntü izleme ve tespit tutanağında ise F.E’nin işaret fişeğini ateşledikten sonra hızlıca ters yöne doğru kaçtığı ve üzerindeki kıyafeti değiştirdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Fişeğin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Çakır ile ilgili Dokuz Eylül Üniversitesince hazırlanan raporda, ‘kişide meydana gelen yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilecek düzeyde hafif olmadığı, kişinin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır’ değerlendirmesi paylaşıldı.

İddianamede, Sanık F.E’nin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarını işlediği kaydedildi.

F.E. hakkında bu suçlardan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 22 sanık için ‘kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım’, 11 sanık için ‘tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak’, diğer 11 sanık için de ‘tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.

İddianameyi hazırlayan Savcı Ayhan Yılmaz, ayrıca tüm sanıkların ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.