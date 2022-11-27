Altaylı futbolcular saatler sonra polis minibüsleriyle stattan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig’de çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçından sonra bekletilen Altaylı futbolcular, stattan ayrıldı.

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Lig’in 15. hafta maçında oynanan Göztepe-Altay maçında saha birden karışmıştı. Derbinin 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından sarı-kırmızılı tribününde bazı taraftarlar yaralandı.

Bunun üzerine sahaya iki ambulans girdi ve oyun durdu. Sahaya giren bir taraftar, elindeki korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e arkadan vurdu. Bu nedenle duran maç, hakem kararıyla ertelendi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, fişeği atan ve kaleci Özenç’e saldıran da dahil 13 kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre olaylar nedeniyle ertelenen müsabakanın ardından güvenlik gerekçesiyle statta kalan siyah-beyazlı oyuncular yaklaşık 4,5 saat bekleyişin ardından emniyet müdürlüğüne ait minibüslerle stattan çıktı.

Altaylı taraftarlarsa halen statta beklemeyi sürdürüyor.