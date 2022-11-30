Göztepe-Altay maçındaki fişekli saldırıya ilişkin 19 şüpheli tutuklandı

Spor Toto 1’inci Lig’in 15’inci haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda, tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 19’u tutuklandı.

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Göztepe-Altay maçında saha birden karışmıştı. Derbinin 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından sarı-kırmızılı tribününde bazı taraftarlar yaralanmıştı.

Bunun üzerine sahaya iki ambulans girdi ve oyun durdu. Sahaya giren bir taraftar, elindeki korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e arkadan vurdu. Bu nedenle duran maç, hakem kararıyla ertelenmişti.

İzmir başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden dördü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AA’nın haberine göre sulh ceza hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19’u tutuklandı, beşi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Savcı Ayhan Yılmaz tarafından hakimliğe gönderilen sevk yazısındaysa şüpheliler D.D. ve K.E’nin maçtan bir gün önce taraftarlara dağıtmak için sis bombası, meşale, işaret fişeği ve torpilleri temin etmek amacıyla çalışma yaptığı, olaydan bir gün önce WhatsApp grubundan maçta yapacakları eylem üzerine iş bölümü ve görev dağılımı yaptıkları bilgisi yer aldı.

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bir bölümünün ambulans görevlileri A.G. ve H.K. tarafından stada sokularak tuvaletteki çöp kutusuna bırakıldığı ifade edilen yazıda, şüphelilerden F.E.’ninse bir işaret fişeğini üzerine saklayarak turnikelere gittiği belirtildi.

Üzerini aratmadan girmiş

Taraftarların bir anda hücum etmesi nedeniyle turnikelerin yetersiz kalması üzerine çıkış için kullanılan kapının da açıldığına yer verilen yazıda, F.E.’nin bu durumdan faydalanarak üstünü aramak isteyen özel güvenlik memurunu ittiği ve üzerini aratmadan stada girdiği belirtildi.

Tribüne bir arada giren şüphelilerin düzensiz oturdukları ve maç boyunca sürekli yer değiştirdikleri, tespite elverişsiz bir ortam oluşturuldukları vurgulanan yazıda, maçın 22’nci dakikasında şüphelilerin irtibatlı ve anlaşmalı şekilde kargaşa ortamı sağladığı, meşale ve sis bombalarıyla duman çıkarıldığı, bu sırada şüpheli F.E’nin üzerindeki fişeği Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru, insanların yoğun olarak bulunduğu yeri hedef gözeterek ateşlediği aktarıldı.

Kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması

Savcı Yılmaz, sevk yazısında şu ifadelere yer verdi: “F.E’nin öldürmeye elverişli ve satışı ruhsata tabi olan işaret fişeği ile önceden planlanmış ve iş bölümü yapılmış şekilde, diğer şüphelilerin yardımı ve desteği sonucunda insanların yoğun olarak bulunduğu tribünü hedef alarak ateşleyip tribünde bulunan müşteki Mehmet Çakır’a isabet ettirerek üzerine atılı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediği, diğer şüphelilerin de bu suçun işlenmesini kolaylaştırmak, ortam hazırlamak ve suça yardım etmek suretiyle üzerlerine atılı ‘kasten öldürmeye teşebbüse iştirak’ suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu anlaşılmaktadır.”

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldıran Mehmet Nihat A, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten tutuklanmıştı.