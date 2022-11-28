Altay kalecisine saldıran şüpheli, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten tutuklandı

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli Mehmet Nihat A. tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Lig’in 15. hafta maçında oynanan Göztepe-Altay maçında saha birden karışmıştı. Derbinin 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından sarı-kırmızılı tribününde bazı taraftarlar yaralandı.

Bunun üzerine sahaya iki ambulans girdi ve oyun durdu. Sahaya giren bir taraftar, elindeki korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e arkadan vurdu. Bu nedenle duran maç, hakem kararıyla ertelendi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, fişeği atan ve kaleci Özenç’e saldıran da dahil 21 kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A’nın cumhuriyet savcısınca ifadesi alındı.

Mehmet Nihat A’nın burada “Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Şüpheli Mehmet Nihat A’nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakim, şüpheli Mehmet Nihat A’nın tutuklanmasına karar verdi.

Kulüplerden ortak açıklama

Bu arada Göztepe-Altay taraftarları arasındaki gerilim tırmanırken, iki kulüpten ortak bir açıklama geldi. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir’in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay’a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikasti yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın, Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Yaralı taraftarımıza ve sporcumuza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir.”

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