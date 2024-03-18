Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Gökhan Zan, adaylıktan çekilmediğini duyurdu.

Gökhan Zan.

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Savaş’ı yeniden aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürmüş ve “Alternatif bulamadık” demişti. TİP halkın Lütfü Savaş’a tepkisinden sonra Hatay’da Gökhan Zan’ı aday göstermişti.

Dünse TİP Gökhan Zan’ın adaylığını geri çekti. Gerekçeyse Zan’ın ‘partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar.’

Zan’sa adaylıktan çekilmediğini duyurdu.

Çok Net Söylüyorum:

ADAYIM ve ÇEKİLMİYORUM! pic.twitter.com/JnK1PJsEP9 — Gökhan Zan (@GokhanZanResmi) March 17, 2024

Zan’ın açıklamasını şöyle: