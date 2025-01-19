Gazze'de ateşkes belirsizliği sürerken İsrail saldırdı: 24 ölü

Gazze’de ateşkes belirsizliği devam ederken İsrail ordusunun saldırılarında 24 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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AA’nın sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine saldırılarında 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda beş, Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da dört Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’de ateşkes belirsizliği devam ederken İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Refah’ta evlerine dönmeye çalışan çok sayıda Filistinli de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralandı.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Türkiye saatiyle 09.30’da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, ‘teslim edilecek üç esirin ismi verilene kadar’ ateşkesin devreye alınmayacağını duyurdu.

Anlaşmanın detayları

CBS’in ‘arabulucu kaynaklar’dan eriştiği anlaşma taslağına göre ateşkes, ilk aşaması 42 gün sürecek toplam üç aşamadan oluşacak.

42 günlük ilk aşamada Hamas 33 kadın ya da çocuğun yanısıra 50 yaşın üzerindeki esirleri serbest bırakacak.

İsrail’e iade edilecek her bir kadın ya da çocuk karşılığında, İsrail de hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ya da çocuğu serbest bırakacak.

Hamas’ın 50 yaşın üzerindeki tüm esirleri vermesine karşılık, İsrail de 50 yaşın üzerindekileri ve 30 Filistinli mahkumu bırakacak.

Anlaşma onaylanır ve imzalanırsa, İsrail’in mahkumları bırakması 42 günlük sürecin ilk gününde başlayacak.

Esirlerin takası sırasında Gazze’ye yardımların girişini sağlamak için tam bir ateşkes olacak.

Uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Gazze’deki faaliyetlerine devam edecek.

Anlaşmanın ikinci aşaması, kalan tüm erkek İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail Ordusu (IDF) güçlerinin Gazze’den çekilmesini içerecek.

Üçüncü aşamadaysa esirlerin cesetleri takas edilecek. Bölgedeki su ve elektrik gibi altyapı sistemlerinin yeniden inşasına başlanacak ve sınırlar açılacak.