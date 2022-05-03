Galatasaray’da seçimi iptal ettirdi, başkanlığa aday olacağını açıkladı

Galatasaray’ın 30 Nisan’da yapılması planlanan olağanüstü seçimini mahkemeye başvurarak iptal ettiren kulüp üyesi Fırat Develioğlu, 4-11 Haziran’daki olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpte 30 Nisan’da toplanması gereken olağanüstü seçimli genel kurul, mahkeme tarafından iptal edilmişti. Süren tartışmaların ardından olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran’da, çoğunluk sağlanamaması durumundaysa 11 Haziran’da toplanması kararlaştırılmıştı.

Bağdat Caddesi’nde kutlama vaadi

Seçimle ilgili yazılı açıklama yapan Fırat Develioğlu şunları kaydetti: “Mevcut durumda Galatasaray Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023 sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye’de ve Bağdat Caddesi’nde ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum. Elbette ki ben kongre iptal talebimi hukuki temellere göre yaptım. Diğer taraftan mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm.”