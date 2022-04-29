Galatasaray’da yarınki seçime tedbir kararı

İstinaf mahkemesi, Galatasaray’ın yarın düzenlenmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koydu.

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Galatasaray’da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmeyince seçim kararı alınmıştı. 30 Nisan’da planlanan seçimlerde iki isim başkanlığa adaylığını koymuştu.

Seçimle ilgili davacı Fırat Develioğlu’nun, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne açtığı ‘genel kurulun iptali’ istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi iki gün önce tensip (uygunluk) kararını vermiş, seçimler tedbiren durdurulmuştu.

Ancak daha sonra mahkeme, Galatasaray’ın itirazın üzerine ‘durdurma’ kararını kaldırmıştı.

Durum üst mahkemeye de taşındı. İstinaf mahkemesi, Galatasaray’da yarın yapılacak seçimli genel kurula tedbir kararı koydu.

Galatasaray’da seçimin iptal olması üzerine başkan adayı Metin Öztürk, “Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray’ın geleceğiyle oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza” dedi.