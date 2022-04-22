Mahkeme, Galatasaray seçimleri için ‘durdurma’ kararını kaldırdı

İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübü’nün 30 Nisan’da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararını kaldırdı.
Galatasaray’da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmeyince seçim kararı alınmıştı. 30 Nisan’da planlanan seçimlerde iki isim başkanlığa adaylığını koymuştu.
Seçimle ilgili davacı Fırat Develioğlu’nun, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne açtığı ‘genel kurulun iptali’ istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi iki gün önce tensip (uygunluk) kararını vermiş, seçimler tedbiren durdurulmuştu.