Galatasaray, seçim tarihini resmen açıkladı

Galatasaray’da olağanüstü seçimli genel kurul 4 Haziran’da, çoğunluk sağlanamaması durumundaysa 11 Haziran’da toplanacak.

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Sarı-kırmızılı kulüpte 30 Nisan’da toplanması gereken olağanüstü seçimli genel kurul, mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Galatasaray’ın resmi internet sitesindeki açıklamada kulübün başkanı Burak Elmas’ın daha önce duyurduğu tarihlerin resmileştiği yazıldı: “2 Mayıs 2022 (bugün) yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün olağanüstü seçim genel kurul toplantısı 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.”