Galatasaray’da seçim 4-11 Haziran’da

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran’da, çoğunluk sağlanamaması durumundaysa 11 Haziran’da yapılması için karar alacaklarını açıkladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılması gereken olağanüstü seçimli genel kurul, mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Nef Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Elmas, seçime gideceklerini söylemesine rağmen farklı bir algı oluştuğunu savundu.

İdari ibrasızlıkla sonuçlanan olağan genel kurulun ardından en erken tarihe seçim kararı aldıklarını anlatan Elmas, şunları söyledi: “Bunu anlamamakta ısrar eden, kendi Galatasaray içi siyaseti için kullanmak isteyenlere tekrar üstüne basa basa söylüyorum; bu seçim olacak.

Önümüzde 2 tane tarih bulunuyor. Biri adayların istediği ve divan kurulunda tavsiye kararı alınan 21-28 Mayıs. Bir diğeri de üyelerimizin de imza topladığı, 4-11 Haziran tarihleri. Bu iki tarih arasında bir karar vermemiz gerekiyordu. Pazartesi günü 4-11 Haziran olarak karar alıp yürürlüğe sokacağız. Galatasaray’da seçim olacak. Başkalarının yaptığı gibi genel kurul iradesine rağmen bu koltuklarda oturmayacağız.”