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Yaramazlara biraz batar!

Futbolcunun sahada kalbi durdu

Norveç’te, dün oynanan bir maçta İzlandalı futbolcu Emil Palsson’un (28) kalbi durdu.

Fotoğraf: Twitter

İkinci lig takımı Sogndal’e kiralık olarak dahil olan orta saha oyuncusu, Stjordals-Blink takımıyla oynanan maçın 12’nci dakikasında fenalaştı. Kardiyak arrest olarak da bilinen kalp durmasının söz konusu olduğunu söyleyen kulüp doktorları yeşil sahada ilk müdahaleyi yaptı. Tribündeki herkesin ve iki takım oyuncuları ile teknik kadroların yüreği ağzına geldi.


Kulüpten yapılan açıklamada, Palsson’un başarılı bir şekilde ‘geri döndürülüp’ ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’in haziran ayında Finlandiya’yla oynanan EURO 2020 maçında kalbi durmuştu. Takım arkadaşları, görüntülenmemesi için etrafında çember oluşturup dayanışmanın en güzel örneklerinden birini vermişti. Sahadaki ilk müdahaleyle ‘geri döndürülen’ futbolcuya kaldırıldığı hastanede ‘implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör’ adlı cihaz takılmıştı.

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