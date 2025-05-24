Fransa'da elektrik kesintisi: Cannes'da film gösterimi yarıda kaldı

Fransa’nın güneyindeki Alpes-Maritimes bölgesinde yer alan farklı kentlerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintiler nedeniyle 78’inci Cannes Film Festivali’nde bir filmin gösterimi de yarıda kaldı.

Fotoğraflar: AA

Alpes-Maritimes Valiliği’nin X’teki açıklamasına göre Alpes-Maritimes vilayetinin batısında ciddi bir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Açıklamada Fransız Elektrik İletim Şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek için çalıştığı belirtilirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Cannes Film Festivali de eklendi

Şirket elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiğini ve 160 bin haneye elektrik verilemediğini de duyurdu.

Kesinti nedeniyle 78’inci Cannes Film Festivali’nde İspanya yapımı ‘Sirat’ filminin gösterimi yarıda kaldı.

Festivalin bu akşamki kapanış töreninin jeneratörle sorunsuz yapılacağı bildirildi.

RTE ve ülkenin elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis, ekiplerin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için çalıştıklarını belirterek özür diledi.

Fransız basınındaki haberlere göre RTE, sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin kesintiyle neden olduğunu açıkladı.

Kesintilerden etkilenen kentlerde yerel saatle 10:00’dan bu yana trafik lambaları çalışmazken, durum ulaşımı zorlaştırıyor.

Nisan sonunda da Batı Avrupa’da geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşanmış, İspanya ve Portekiz kesintilerden etkilenmişti.