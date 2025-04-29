Batı Avrupa'da elektrik kesintisi: Hayat normale dönmeye başladı

Geniş çaplı elektrik kesintisinin yaşandığı İspanya ve Portekiz’de hayat normale dönmeye başladı.

Kesinti nedeniyle ulaşım felç oldu. Fotoğraf: AA

Dünden İspanya ve Portekiz’de geniş çaplı, Fransa’daysa bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

İspanya’da ‘acil durum’ sonlandı

İspanya’da dün öğlen 12:33’de başlayan ve tüm İber Yarımadası’nı enerjisiz bırakan elektrik kesintisi yaklaşık 15 saat sonra sona erdi.

Elektrik dağıtım şebekesi Red Electrica Espanola, sabah 07:00 itibarıyla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 99,95’inin karşılandığını, üretimin 25 bin 794 megavat olduğunu duyurdu.

Nükleer Güvenlik Konseyi (CSN) de elektrik kesintisinden dolayı reaktörleri otomatik olarak devre dışı bırakan ‘acil durum planı’nın sonlandırıldığını, reaktörlerin güvenli koşullar altında tekrar çalışır duruma geldiğini bildirdi.

Ülkede günün ilk ışıklarıyla birlikte kesintiden dolayı dün çöken ulaştırma ve telekomünikasyon hizmetleri de normalleşmeye başladı.

Sants Estacio tren istasyonu / İspanya

Metrolar çalışıyor: Ulaşım bugün ücretsiz

Banliyö seferlerinin yüzde 50’lik kapasiteyle başladığı başkent Madrid’de, yerel yönetim yetkilileri gün içerisinde tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Ülke genelinde dün iptal edilen tren seferleri de sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak tekrar başlatıldı.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, vatandaşlardan temkinli olmalarını isteyerek, sinyalizasyonla bağlantılı teknik sorunlar nedeniyle bazı yerlerde tren seferlerinin halen başlamadığını duyurdu.

Puente’nin açıklamasına göre Madrid-Barselona, Madrid-Valensiya/Murcia/Alicante, Madrid-Granada, Madrid-Bask, Madrid-Malaga gibi temel hatlar normal şekilde çalışıyor.

Okullar tatil

Elektrik kesintisinin neden olduğu kaostan dolayı ülkenin büyük bölümünde bugün eğitim öğretime ara verildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska’nın, OHAL ilan edilen Endülüs, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galiçya, Kastilya-La Mancha ve Valensiya özerk bölgelerinde eğitim verilmese de okulların öğrencilere açık olması için talimat verdiği bildirildi.

Bu arada, azınlık koalisyon hükümetiyse bu sorunun bir kez daha yaşanmaması için Kral 6’nco Felipe başkanlığında milli güvenlik kurulunu olağanüstü toplayacak.

Portekiz’de de hayat normale döndü

İspanya’daki kesintiden etkilenen Portekiz’de de elektrik hizmetinin tamamen normale döndüğü ve tüm trafo merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiği açıklandı.