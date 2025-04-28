Batı Avrupa'da elektrik kesintisi: İspanya'da OHAL ilan edildi

İspanya ve Portekiz genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintileri meydana geldi. İspanya İçişleri Bakanlığı olağanüstü hal ilan etti.

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İspanya ve Portekiz’de geniş çaplı, Fransa’daysa bazı bölgelerde elektrik kesintisi var.

İspanya’nın başkenti Madrid’de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle araç trafiği ciddi düzeyde yoğunlaştı.

Hava ulaşımında da Barajas Havalimanı ve Barcelona’daki El Prat Havalimanı’nda aksamalar var.

Madrid ve Barcelona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

İspanya’daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE), çalışmaların sürdüğünü, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde elektriğin sağlanmaya başladığını bildirdi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlık, olağanüstü hal statüsünün talep eden bölgelere uygulanacağını söyledi.

BBC‘nin haberine göre şu ana kadar Madrid, Endülüs ve Extremadura, merkezi hükümetin kamu düzeni ve diğer işleri devralmasını talep etti.