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Yaramazlara biraz batar!

İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri: Hayat durdu

İspanya’nın büyük bir kısmı ve Portekiz’in bir kısmında geniş kapsamlı elektrik kesintisi meydana geldi.

Fotoğraf: Pexels

Yerel kaynaklar, İspanya’nın başkenti Madrid’de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık olduğunu belirtti.


İspanya’daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, X’ten ülke genelindeki elektrik kesintisini doğruladı.

Şirket açıklamasında konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü, kesintinin sebebinin belli olmadığı söylendi.

İspanya’daki demiryolu firması Renfe de yerel saatle 12:30 sularında ülkedeki ‘ulusal elektrik şebekesinin kesilmesi’ nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa’nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini belirtti.

Son bilgilere göre Belçika’ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

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