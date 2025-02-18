Portekiz'de kamusal alanda mayoyla gezen turistlere 1500 avro ceza

Portekiz’in Albufeira kentinde kamusal alanda mayoyla gezen turistlere 1500 avro (yaklaşık 57 bin lira) ceza kesilecek.

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Avrupa’da ‘üstsüz’ gezen turistlere önlem alan kentlere Albufeira da eklendi.

İspanya’nın Malaga kentinde de halk, üstsüz dolaşan turistlerden bıkmıştı. 2024 Eylül’de çıkan yönetmelikle iç çamaşırıyla gezenlere 750 avroya kadar para cezası kesilmesi kararı alınmıştı.

Euronews’ün haberine göre Albufeira’daki yeni kurallara göre mayoyla kamusal alanda dolaşan turistlere 1500 avro ceza kesilecek.

Turistlerin tamamen çıplak yakalanması halindeyse 1800 avro (yaklaşık 68 bin 300 lira) ceza kesilecek.

Kentte plajda bir gün geçiren turistlerin mayolarıyla ‘kısmen çıplak’ ya da hatta ‘tamamen çıplak’ olarak dolaşması yaygın olarak görülüyor. Bu durum da kentin ‘aile dostu’ imajını zedeliyor.

Kent yönetimi cezaların ‘önleyici bir tedbir’ olacağından ümitli.