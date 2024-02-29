Avrupa’da Airbnb gibi kısa süreli ev kiralamalara kısıtlama

Avrupa Parlamentosu (AP) Avrupa’da giderek artan konut sorununa karşı Airbnb gibi kısa süreli ev kiralama uygulamalarına sınırlama getiren yasal düzenlemeyi kabul etti.

Fotoğraf: AA

BBC Türkçe’nin aktardığına göre yasa, tüketicileri sahte kısa vadeli kiralama tekliflerinden korumayı ve uzun vadeli kiralamaların azalması nedeniyle konut sektörü üzerinde oluşan baskıyı da azaltmayı amaçlıyor.

Çevrimiçi kısa süreli kiralamalar, AB’deki toplam turistik konaklamanın yüzde 25’ine ulaşmıştı.

Bu tür kiralamalar ev sahipleri, turistler ve bazı işletmeler için yarar sağlasa da özellikle konut piyasası için sıkıntılara yol açmaya başlamıştı.

Kısa süreli kiralamayla ilgili uygun kuralların bulunmaması nedeniyle yüksek konut fiyatları, daimi sakinlerin yerinden edilmesi, aşırı turizm ve haksız rekabet gibi sorunların artmasına neden olmuştu.

Yasa, bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

AB üyesi 23 ülke, 2022’de kısa vadeli çevrimiçi kiralama uygulamaları için yeni kurallar getirmişti. Diğer ülkelerde de bu konuda yasal düzenleme hazırlığı devam ediyor.

Türkiye de adım atmıştı

Türkiye de 28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik’le 1 Ocak 2024’ten itibaren Airbnb ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemeler getirmişti.

Bu kapsamdaki konutların kiralanmasıyla ilgili denetim ve yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmişti.

Yeni düzenleme uyarınca kiralanan konutların girişlerine plaket asılması zorunlu.

Turizm amaçlı kiralanacak konut, bir binanın dairesiyse aynı binadaki tüm kat maliklerinden oy birliğiyle izin alınması gerekiyor.

İzin belgesi olmadan konutlarını kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin TL idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek.

Süre sonunda izin belgesi almadan kiralama faaliyetlerini sürdürenlere 500 bin TL idari para cezası uygulanıyor.