Floransa’da ‘Airbnb’ yasağı

İtalya’nın turistik kentlerinden Floransa, tarihi şehir merkezi sınırları içinde turistlerin yararlandığı kısa süreli ev kiralamalarına yasak getirdi.

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AA’nın İtalyan basınından aktardığına göre, Floransa Belediye Meclisi’nde dün akşam kabul edilen kararla ‘Airbnb’ gibi platformlar aracılığıyla kısa süreli konaklamaya yönelik yeni ev kiralamaları yasaklandı.

Belediye meclisinin kararı, aynı zamanda kısa süreli kiralama modelinden vazgeçerek, evini uzun süreli kiralamalara açan ev sahiplerine konut vergilerinde indirim yapılmasını öngörüyor.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, merkezde yaşayan kent sakinlerinin apartman otellerde yaşamaktan şikayetçi olduğunu, bu kararların yerel halkın yardım çağrısına yanıt olduğunu belirtti.