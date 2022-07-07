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Finlandiyalı kadın vekillerden ABD’li ‘kız kardeşleri’ne mesaj: Yalnız değilsiniz


Finlandiyalı kadın milletvekillerinden, kürtaj konusunda kısıtlamanın önünü açan Yüksek Mahkeme kararından sonra ABD’li hemcinslerine destek geldi.

Fotoğraf: TikTok / Sofia Virta

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran’da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti. Bu karar, her eyaletin yönetiminin dilediği kadar kıstılama getirmesinin önünü açmıştı. Ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenmiş, kürtaj yapılan klinikler kapanmaya başlamıştı.


Finlandiya Parlamentosu’ndaki bir grup kadın milletvekili, ABD’deki ‘kız kardeşleri’ne TikTok’ta paylaştıkları bir videoyla destek verdi.

Yeşiller Milletvekili Sofia Virta, çekimini organize ettiği videoyu paylaştı. Yan yana dizilen milletvekillerinin mesajında ekranda, ”Sevgili ABD’li kız kardeşlerimiz yalnız değilsiniz. Finlandiya Parlamentosu yanınızda. Kürtaj insan haklarına dahildir” yazısı yer alıyor.

Virta’nın danışmanlarından Senni Pulkkinen Newsweek’e videonun nasıl çekildiğini anlattı: ‘‘Sofia, parlamentodaki siyasilerle bir arada mesaj vermek istedi. Yoğun bir günde farklı partilerden kadın vekiller buluştu. Tabii Finlandiya Parlamentosu’nda videodaki vekillerden çok daha fazla vekil var ABD’li kadınların yanında olan. Sadece kadınlar değil erkekler de. TikTok’un mesajı yayımlamak için uygun platform olduğunu düşündük. Sonuçta dünyanın dört bir yanındaki takipçiler tarafından izlendi.”

Pulkkinen, ABD’deki kararı duyunca büyük bir şaşkınlık yaşayan ve hayal kırıklığına uğrayan Virta’nın Finlandiya’da kürtajla ilgili düzenlemede reform yapılması için çalıştığını söyledi.

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