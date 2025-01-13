'Felaket olursa' asgari ücrete ara zam gelebilirmiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ‘bir felaket’le karşılırsa asgari ücrete ara zammın gündeme gelebileceğini söyledi.

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Habertürk canlı yayınında konuşan Işıkhan’a, açlık sınırının 1021 lira üzerinde 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Işıkhan “Allah korusun sayın cumhurbaşkanı yardımcımız da ifade etti, bir aksilik, bir felaket, bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuzda da tekrar gündeme gelebilir” yanıtını verdi.

Işıkhan şöyle konuştu:

‘CHP manipülatif bir yol izliyor’

* CHP manipülatif bir yol izliyor burada. Altının değeri üzerinden hesaplamalar yapıyorlar. Maaşlar ya da ücretler altın karşısında ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi değer kaybetmeye mahkumdur.

* Çünkü altın sürekli dünya piyasalarında değer kazanan bir emtia. Burada önemli bir ayrıntıyı paylaşmak isterim. Türkiye maaşları altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden bir tanesi.

* Vatandaşlarımızın satın alım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025’te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor.

‘Allah korusun ancak…’

* Ancak olur da Allah korusun sayın cumhurbaşkanı yardımcımız da ifade etti, bir aksilik, bir felaket, bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuzda da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız temmuzda sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik.

* Tekrar ihtiyaç hasıl olursa sayın cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu durumda ekonomi koordinasyon kurulunda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz. Biliyorsunuz asgari ücreti ekonomik sistemimizi güçlendirmek amacıyla, bir yıl süreyle belirledik.

* Geçen yıl bu uygulama inanın ihracatımızın ticaretin artmasında çok büyük bir katkısı oldu. İşverenlerimizden ihracatçılarımızdan çok büyük tebrikler aldık tutarlı davranışlardan dolayı. Çünkü işveren de geleceği görmek zorunda.

* Sorunuza yanıt olarak da böyle bir ihtiyaç hasıl olursa yine biz hükümet olarak çalışırız ve gerekli işlemi yaparız. Amaç vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak. Baktık geriye gidiyor, geçen yıl olduğu gibi tekrar 2023’te olduğu gibi tekrar bir destek verilebilir.

* Ancak ben 2025’te meyvelerini alacağımız, toplayacağımız bir dönem olacacağına yürekten inanıyorum.