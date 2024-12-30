Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı ile asgari ücret farkı 1021 lira

İşçileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda temsil eden Türk-İş’e göre açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark sadece bin 21 lira.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yeni yılda asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olacak.

24 Aralık akşamı apar topar alınan kararı işveren ve hükümetin ‘kendi başına aldığını’ belirten Türk-iş aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘sağlıklı’, ‘dengeli’ ve ‘yeterli beslenebilmesi’ için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 21 bin 83 lira.

Yani açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki fark sadece 1021 lira.

Dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,54. 12 aylık değişim oranı yüzde 46,09, yıllık ortalama artışsa yüzde 62,35 oldu.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 27 bin 364 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı 68 bin 675 lirayı buldu.